Аварийное здание в Коломне демонтировали после обращений жителей
В городском округе Коломна ликвидировали аварийное здание склада в селе Старое Бобренево. Нежилой объект находился на улице Красная, рядом с домом №16. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
Двухэтажный кирпичный склад площадью около 200 м² стоял среди жилых домов недалеко от объекта культурного наследия федерального значения — «Ансамбля Бобренева монастыря, XVII–XVIII вв». Здание много лет пустовало, разрушалось и сильно пострадало после пожара.
Жители неоднократно обращались через портал «Добродел»,ьпросили снести аварийный объект и привести в порядок территорию вокруг него.
Специалисты признали строение бесхозяйным, обследовали конструкции и установили, что его состояние опасно и требует сноса. В конце октября Администрация городского округа Коломна организовала демонтаж и полностью расчистила участок от строительного мусора.
Освободившуюся территорию благоустроят.
В Коломенском округе выявили 366 объектов незавершённого строительства. На данный момент 233 из них — это 64% — уже снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Работу продолжают.
