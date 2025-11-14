Аварийное здание в Коломне демонтировали после обращений жителей

14 ноября 2025, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

В городском округе Коломна ликвидировали аварийное здание склада в селе Старое Бобренево. Нежилой объект находился на улице Красная, рядом с домом №16. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.