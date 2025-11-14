Подмосковные строители начали отделку в школе № 3 в Лобне

14 ноября 2025, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Лобне продолжают капремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. На объекте на улице Мирная, 24а подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.