Подмосковные строители начали отделку в школе № 3 в Лобне
В Лобне продолжают капремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. На объекте на улице Мирная, 24а подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Ремонт выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Сейчас на объекте работают 55 человек и четыре единицы техники. Строители ведут демонтаж напольного покрытия и потолка, ремонтируют кровли, приступили к общестроительным и отделочным работам.
Площадь здания составляет 4446,5 м². Рабочие обновят кровлю, утеплят и облицуют фасад, приведут в порядок входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. В школе проведут внутренние ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование. Обновят и территорию вокруг здания.
Открытие школы после капремонта запланировали на 1 сентября 2026 года.
