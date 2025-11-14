Достижения.рф

Подмосковные строители начали отделку в школе № 3 в Лобне

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Лобне продолжают капремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. На объекте на улице Мирная, 24а подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.



Ремонт выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте работают 55 человек и четыре единицы техники. Строители ведут демонтаж напольного покрытия и потолка, ремонтируют кровли, приступили к общестроительным и отделочным работам.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Площадь здания составляет 4446,5 м². Рабочие обновят кровлю, утеплят и облицуют фасад, приведут в порядок входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. В школе проведут внутренние ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование. Обновят и территорию вокруг здания.

Открытие школы после капремонта запланировали на 1 сентября 2026 года.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0