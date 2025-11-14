В подмосковном Красногорске завершают строительство детсада для 300 малышей

14 ноября 2025, 09:25

В Красногорске ГК «Самолет» активно развивает социнфраструктуру ЖК «Квартал Строгино». Строительство детского сада на 300 мест вышло на финишную прямую: готовность объекта превысила 80%, сообщили в подмосковном Минжиле.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



На площадке ежедневно работают больше 30 специалистов. Они монтируют инженерные системы, ведут отделку и заканчивают фасадные работы.Трехэтажное здание площадью почти 4 200 м². В центре входной группы сделают просторный светлый вестибюль с высоким витражом, зоной ожидания и помещением для колясок.На первом этаже разместят четыре группы для самых маленьких, пищеблок полного цикла и медицинский блок. На втором этаже также будут четыре группы, кабинеты для логопеда и психолога, спортивный и актовый залы, а еще — помещения для кружков. Третий этаж выделят старшим дошкольникам, оборудуют современными кабинетами и техпомещениями.Территорию вокруг сада сделают комфортной и безопасной. Здесь будет 12 прогулочных площадок под навесами, игровые комплексы, горки, песочницы и домики. Для занятий спортом построят две площадки.Территорию озеленят: высадят деревья, кустарники, разместят цветники и проложат дорожки. Вечером будет работать уличное освещение. Рядом организуют парковку на пять машино-мест.Помимо детского сада, здесь возводят восемь жилых корпусов, еще один детский сад на 125 малышей и школу на 1100 учеников.ЖК «Квартал Строгино» находится на северо-западе Подмосковья, в 10 минутах от метро «Строгино» и «Мякинино». В проект входят 12 жилых корпусов с дворами-парками, два детских сада, школа, поликлиника и вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности — пляж «Живописной бухты», парк «Липовая роща», заповедник «Серебряный бор» и музей-заповедник «Архангельское». Об этом сообщает Минжил МО.В регионе девелоперы — ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21», «Брусника» и другие — строят жилые дома вместе со всей социнфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.