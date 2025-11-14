Подмосковные специалисты капремонта освоили новые технологии утепления фасадов

14 ноября 2025, 10:00

Фонд капитального ремонта Подмосковья принял участие в форуме-практикуме, который прошёл в Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королёва. На мероприятие приехали специалисты Департамента капремонта Москвы, представители подрядных организаций и производители строительных материалов, отметили в МинЖКХ Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области



Участники познакомились с современными технологиями монтажа фасадных систем СФТК и устройством кровли. На практической части форума подрядчики знакомились с новыми решениями, которые помогут им точнее выполнять работы на объектах капремонта, снижать количество дефектов и соответствовать уже действующим нормам.Форум завершили практикумом для студентов Королёвского колледжа. Ребята учились декорировать фасады и работать с материалами.Организаторы отмечают, что программа помогла: повысить квалификацию специалистов и инженеров; вспомнить нормативы и техстандарты; закрепить практические алгоритмы контроля качества на объектах капремонта; установить контакты с производителями и поставщиками сертифицированных материалов.