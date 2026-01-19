Аварийность на дорогах Подмосковья в новогодние праздники снизилась на 35%

19 января 2026, 20:20

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с 1 по 11 января зафиксировали 49 ДТП, что на 35% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В результате этих аварий погибли шесть человек, то есть на 66% меньше, чем в 2025 году. 77 участников ДТП пострадали – на 1,2% меньше. Среди пострадавших были 12 детей.

«В прошлом году на новогодние каникулы пришлось восемь дней, но даже с учётом этой разницы за 11 праздничных дней 2026 года в Подмосковье произошло на два ДТП меньше. Чтобы обеспечить безопасный проезд, дорожники следили за состоянием дорожной сети, особенно в дни снегопада. Подмосковная Госавтоинспекции усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«19 из 49 аварий произошло во время снегопада, однако аварий по причине плохих дорожных условий не было. Большая часть случилась из-за несоответствия скоростного режима», – добавили в ведомстве.