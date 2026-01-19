Аварийность на дорогах Подмосковья в новогодние праздники снизилась на 35%
В Московской области с 1 по 11 января зафиксировали 49 ДТП, что на 35% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В результате этих аварий погибли шесть человек, то есть на 66% меньше, чем в 2025 году. 77 участников ДТП пострадали – на 1,2% меньше. Среди пострадавших были 12 детей.
«В прошлом году на новогодние каникулы пришлось восемь дней, но даже с учётом этой разницы за 11 праздничных дней 2026 года в Подмосковье произошло на два ДТП меньше. Чтобы обеспечить безопасный проезд, дорожники следили за состоянием дорожной сети, особенно в дни снегопада. Подмосковная Госавтоинспекции усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он добавил, что также была усилена пропаганда безопасности движения. А около180 сотрудников администраций округов и волонтёров ежедневно дежурили в местах притяжения жителей.
«19 из 49 аварий произошло во время снегопада, однако аварий по причине плохих дорожных условий не было. Большая часть случилась из-за несоответствия скоростного режима», – добавили в ведомстве.В Минтрансе Подмосковья ещё раз призвали участников движения не терять бдительность, быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.