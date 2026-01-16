В подмосковном Красногорске начали армирование опор моста через реку Синичку
В Красногорске продолжают строить дублёр Пятницкого шоссе. Дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Открыть движение по новой трассе планируют в 2026 году. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
Проект включает два путепровода, автомобильный мост и вело-пешеходный мост через реку Синичку, а еще — разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Сейчас общая строительная готовность дублёра превышает 30%.
На автомобильном мосту через Синичку рабочие продолжают монтаж ригелей и металлоконструкций. В районе деревни Сабурово на путепроводе установили опоры и выполнили укрупнённую сборку пролётных металлоконструкций с правой стороны. Параллельно строители перешли к новому этапу на вело-пешеходном мостике.
«А на вело-пешеходном композитном мосту через реку Синичку строители завершили устройство ростверка и приступили к армированию опор. Готовность мостика составляет 20%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Одновременно на объекте прокладывают системы водоотведения, газопровод и дренажные сети, а также переустраивают существующие коммуникации. Длина новой дороги составит 5,2 километра. Движение организуют по четырём полосам.
Для жителей обустроят пешеходные зоны, велодорожки, остановки общественного транспорта, светофоры и шумозащитные экраны. Дублёр разгрузит Пятницкое шоссе и улучшит транспортную доступность близлежащих населённых пунктов.
Проезд по дороге сделают бесплатным — строительство ведут полностью за счёт регионального бюджета. По расчётам, водители смогут экономить в пути от 20 до 30 минут.