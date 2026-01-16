В подмосковном Красногорске начали армирование опор моста через реку Синичку

16 января 2026, 13:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске продолжают строить дублёр Пятницкого шоссе. Дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Открыть движение по новой трассе планируют в 2026 году. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.





Проект включает два путепровода, автомобильный мост и вело-пешеходный мост через реку Синичку, а еще — разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Сейчас общая строительная готовность дублёра превышает 30%.



На автомобильном мосту через Синичку рабочие продолжают монтаж ригелей и металлоконструкций. В районе деревни Сабурово на путепроводе установили опоры и выполнили укрупнённую сборку пролётных металлоконструкций с правой стороны. Параллельно строители перешли к новому этапу на вело-пешеходном мостике.



Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«А на вело-пешеходном композитном мосту через реку Синичку строители завершили устройство ростверка и приступили к армированию опор. Готовность мостика составляет 20%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

