На 10 дорогах Подмосковья восстановили уличное освещение

16 января 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники Подмосковья привели в порядок линии освещения на 10 региональных дорогах. Специалисты Мосавтодора восстановили работу светового оборудования и устранили неисправности на участках в десяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.