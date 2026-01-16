На 10 дорогах Подмосковья восстановили уличное освещение
Дорожники Подмосковья привели в порядок линии освещения на 10 региональных дорогах. Специалисты Мосавтодора восстановили работу светового оборудования и устранили неисправности на участках в десяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.
Работы прошли сразу на нескольких шоссе. Освещение отремонтировали на Данковском шоссе в деревне Борисово городского округа Серпухов, Старошереметьевском шоссе в Химках, Тимоновском шоссе в Солнечногорске, на 66-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на Староситненском шоссе в Ступине.
Кроме того, дорожники восстановили линии освещения на дорогах в деревне Акатово муниципального округа Егорьевск и деревне Жуковка Дмитровского округа. Светлее стало и на городских улицах — на проспекте 50 лет Октября в Подольске, улице Новосёлки в Ивантеевке Пушкинского округа и проспекте Мира во Фрязине.
Такие работы проводят регулярно. Специалисты Мосавтодора каждую неделю обследуют региональные дороги и следят за состоянием освещения, светофоров, дорожных знаков и искусственных неровностей. Это помогает поддерживать безопасность движения и снижать риск аварий, особенно в темное время суток.
