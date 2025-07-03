Аварийность на подмосковных дорогах за шесть месяцев снизилась на 4%

03 июля 2025, 19:53

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области за шесть месяцев текущего года зафиксировали более 1,6 тыс. ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.







«Тяжесть последствий в ДТП снизилась, но остаётся высокой. В дорожных авариях за полгода погибли 315 человек, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 1742 человека получили травмы – на 10% меньше, чем за тот же период 2024-го», – пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минтранса МО



«Летом вместе с увеличением скоростного потока и количества транспортных средств растёт риск ДТП с участием мототранспорта и электросамокатов. Призываем всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Особое внимание следует обратить на досуг детей во время каникул. Им нужно регулярно напоминать правила безопасности и не допускать к управлению мотоциклами и питбайками», – добавили в ведомстве.