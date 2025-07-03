Дорожники Подмосковья обработают от борщевика 2,8 тыс. гектаров
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Четвёртый цикл летнего содержания региональных и муниципальных дорог стартовал в Московской области, он включает обработку от борщевика. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В работах по привидению дорог в порядок задействовано около полутора тысяч единиц спецтехники. На четвёртом цикле добавилась борьба с борщевиком. Планируется устранить 2,8 тысячи гектар нежелательной растительности», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.В рамках четвёртого цикла работ по летнему содержания дорог будет также продолжена мойка проезжей части, тротуаров и ограждений, восстановление разметки, ремонт светофоров, знаков, уличного освещений и искусственных неровностей, окос травы и уборка мусора в полосах отвода.