В Московской области отремонтируют 40 км дорог к шести национальным паркам
Около одиннадцати участков региональных дорог, ведущих к шести национальным паркам, обновят в Московской области в текущем ремонтном сезоне Специалисты Мосавтодора. Общая протяжённость участков составляет около 40 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по укладке нового покрытия уже завершены на дорогах у Приокско-Террасного заповедника, урочища «Три ручья» и у Лосиного острова», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В министерстве уточнили, что у Лосиного острова обновили покрытие на дороге «Жигалово — Загорянка» в округе Щёлково. Работы провели также на участках дорог «Липицы-Новосёлки — Большая Городня» и «Пущино — Карагашино» у урочища «три ручья» в Серпухове. А у Приокско-Террасного заповедника, также расположенного в округе Серпухов, отремонтировали участок дороги «Борисово — Лужки — Республика».