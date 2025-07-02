В Московской области отремонтируют 40 км дорог к шести национальным паркам

02 июля 2025, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около одиннадцати участков региональных дорог, ведущих к шести национальным паркам, обновят в Московской области в текущем ремонтном сезоне Специалисты Мосавтодора. Общая протяжённость участков составляет около 40 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Работы по укладке нового покрытия уже завершены на дорогах у Приокско-Террасного заповедника, урочища «Три ручья» и у Лосиного острова», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.