Авиамодельный клуб «Зигзаг» из Красногорска отметил 15-летие

20 октября 2025, 11:57

В Красногорске состоялось торжественное мероприятие в честь 15-летия популярного клуба авиамоделирования «Зигзаг» из Нахабино. За годы работы объединение стало одним из ведущих центров технического творчества Подмосковья, воспитав десятки победителей областных конкурсов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск





В честь юбилея воспитанники клуба получили заслуженные награды и поздравления от партнёров. От имени главы городского округа Дмитрия Волкова ребятам вручили пять комплектов современной радиоаппаратуры для управления моделями. Подарок, по словам основателя клуба Андрея Кушнира, поможет развивать новые направления — в том числе работу с биодронами и беспилотниками.Клуб «Зигзаг» был основан в 2010 году и начинал с одной учебной группы. Сегодня здесь занимаются более 70 ребят, объединённых в шесть групп. Юные авиамоделисты неоднократно становились лауреатами областных соревнований и четыре раза получали губернаторскую премию «Наше Подмосковье» как социально значимый проект.Поздравить клуб с юбилеем пришли представители общественных организаций, включая «Офицеров России» и проект «Аллея Российской Славы». Слова поддержки прозвучали даже из Арктики — председатель АНО «Содействие сохранению истории полярной авиации» Светлана Киреева отметила, что «Зигзаг» воспитывает будущих конструкторов, способных продолжить традиции отечественного авиастроения.На протяжении 15 лет клуб остаётся местом, где дети и подростки развивают технические навыки, творческое мышление и командный дух. Как подчеркнула первый заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина, успех «Зигзага» — результат вдохновения педагогов, поддержки родителей и неравнодушия администрации округа.