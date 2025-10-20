Культурные коды Зарайска нанесли на карту в обновлённой библиотеке
Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск
В Центральной библиотеке Зарайска подвели итоги проекта по выявлению культурных кодов округа. Символы, определяющие идентичность города, были собраны в ходе опроса местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Культурные коды легли в основу дизайна обновлённой модельной библиотеки. Здесь разместили большую карту, объединяющую все символы. Рядом с каждым из них находится QR-код для перехода на сайт с детальной историей.
Художественное оформление с цитатами и образами выполнил местный художник Борис Елунин. После завершения ремонта библиотека готова предложить посетителям не только новый дизайн, но и современное интерактивное оборудование, делающее историю наглядной. Пространство станет местом, где прошлое встречается с будущим.
Читайте также: