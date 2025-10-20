Культурные коды Зарайска нанесли на карту в обновлённой библиотеке

20 октября 2025, 11:56

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Центральной библиотеке Зарайска подвели итоги проекта по выявлению культурных кодов округа. Символы, определяющие идентичность города, были собраны в ходе опроса местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.