Авиапатрули с начала сезона совершили 38 полётов над подмосковными лесами
«Впереди длинные выходные, и у многих возникнет желание отдохнуть в лесах. Призываем соблюдать правила пожарной безопасности, помнить, что с начала пожароопасного сезона проводится не только наземное, но и авиационное патрулирование лесов. Воздушные патрули способны обнаружить возгорание на удалении 10-15 км», – рассказали в ведомстве.Авиамониторинг – важный инструмент борьбы с природными возгораниями, особенно в регионах с высокой пожарной опасностью, таких, как Московская область.
«Использование легкомоторных самолётов Cessna-182/172 позволяет быстро оценивать ситуацию с воздуха, контролировать обширные территории и оперативно выявлять очаги возгораний. Маршруты полётов, направленные на северные и восточные лесничества, выбираются исходя из статистики прошлых пожаров», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин.Суммарная площадь авиамониторинга в регионе составляет 875,4 тыс. га.
По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории Московской области ликвидировали 90 лесных пожаров на общей площади 84,83 га. Все они возникли по вине населения. Для ликвидации возгораний были привлечены более 1 тыс. человек из состава лесопожарных формирований, задействовано свыше 460 единиц спецтехники.
В комитете напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.