В лесах Подмосковья с начала года обнаружили 180 навалов мусора
180 нелегальных свалок обнаружили в лесах Московской области с начала текущего года, общий объём мусора на них составил 3 тысячи 215 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В этом году из бюджета Подмосковья округам на ликвидацию коммунальных отходов выделено около 250 миллионов рублей. И наша общая задача — использовать эти средства так, чтобы в подмосковных лесах было чисто», — заявил исполняющий обязанности главы областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Больше всего мусорных навалов с начала 2025 года было обнаружено в лесах Солнечногорска, Химок и Балашихи.
В ведомстве напомнили, что с 2022 года полномочия по уборке мусора из лесов переданы муниципалитетам. Лесничие выявляют навалы и контролируют ход и результаты их ликвидации.