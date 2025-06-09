В лесах Подмосковья с начала года обнаружили 180 навалов мусора

09 июня 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

180 нелегальных свалок обнаружили в лесах Московской области с начала текущего года, общий объём мусора на них составил 3 тысячи 215 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.







«В этом году из бюджета Подмосковья округам на ликвидацию коммунальных отходов выделено около 250 миллионов рублей. И наша общая задача — использовать эти средства так, чтобы в подмосковных лесах было чисто», — заявил исполняющий обязанности главы областного Комлесхоза Алексей Ларькин.