Проверки в Орехово-Зуевском лесничестве пока не выявили нарушителей
В Орехово-Зуевском лесничестве продолжаются совместные патрулирования популярных мест отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Районы массового пребывания граждан проверяют сотрудники Мособллеса, представители МВД, МЧС и администрации муниципального округа. Нарушений в ходе патрулирования не выявлено. С отдыхающими провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах», – рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.Там напомнили, что за поджог, если он привёл к лесному пожару, предусмотрена уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы. Гражданам грозят штрафы до 60 тыс. рублей, должностным лицам – до 110 тыс. рублей, а организациям – до 2 млн рублей.