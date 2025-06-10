В лесах Подмосковья обустроили более 100 новых зон отдыха
Специальные места для отдыха обустраивают в лесах Московской области: там можно разводить костёр без риска устроить пожар. С начала текущего года было создано более ста таких мест и приведено в порядок около 650, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Места отдыха устанавливаются на землях лесного фонда в специально отведенных и местах. С начала 2025 года благоустроено 103 новых места отдыха и отремонтировано 648», — уточнил глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Он добавил, что до конца года в подмосковных лесах планируется обустроить ещё 150 зон для отдыха и отремонтировать 754 уже имеющихся.
Зона для отдыха в лесу включает в себя беседка, место для сбора мусора и специально подготовленное место для разведения костра. Кроме того, зона отделена от остального леса минерализованной полосой