В лесах Подмосковья обустроили более 100 новых зон отдыха

10 июня 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Специальные места для отдыха обустраивают в лесах Московской области: там можно разводить костёр без риска устроить пожар. С начала текущего года было создано более ста таких мест и приведено в порядок около 650, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.







«Места отдыха устанавливаются на землях лесного фонда в специально отведенных и местах. С начала 2025 года благоустроено 103 новых места отдыха и отремонтировано 648», — уточнил глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.