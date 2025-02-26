Автобусы Мострансавто начали готовить к весенне-летнему периоду

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Мострансавто готовят подвижной состав к весенне-летнему периоду. Сезонное обслуживание пройдут более 6,4 тыс. автобусов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты Мострансавто уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, которые в основном подвержены накопительному эффекту воздействия реагентов, а также зимней колейности на дорогах. Это кузовная часть, ходовая и рулевая системы управления. Помимо этого, будут проверены системы торможения», – пояснили в пресс-службе.Как рассказали в Министерстве, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя, обслуживают системы кондиционирования. Также осматривают электрооборудование, проверяя работу световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Для комфорта маломобильных пассажиров оценивают работу подъемников и аппарелей
Фото: пресс-служба Минтранса МО
При необходимости специалисты ремонтируют напольное покрытие, сидения, уплотнение окон, дверей и люков в салоне автобусов. Планируется, что все работы по сезонной подготовке завершат до 18 мая.
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Лора Луганская