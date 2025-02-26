Строительство моста через реку Скалбу в Пушкинском округе завершат к концу года

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Мост через реку Скалбу строят в Пушкинском округе в рамках реконструкции участка Ярославского шоссе с 35-го по 47-й км, работы планируется завершить к концу текущего года, мост планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«В настоящее время на объекте устанавливают опоры и начинается монтаж балок пролётных строений. Протяжённость нового четырёхполосного моста составит свыше 70 метров», — говорится в сообщении.Отмечается автомобилисты пользовались мостом, построенным в 70-е гг. ХХ века, но объект не соответствовал современным нормам и его демонтировали. В настоящее время для проезда используются два временных сооружения и объездные дороги.
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Лев Каштанов