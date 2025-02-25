Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье специалисты Мосавтодора отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах 11 городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В порядок привели знаки в Волоколамске, Серпухове, Коломне, Шатуре, Егорьевске, Жуковском, Балашихе и Люберцах, а также в малых населённых пунктах Луховиц, Мытищ и Люберец.
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«Отсутствующий или поврежденный знак опасен для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.Там добавили, что дорожную сеть сотрудники Мосавтодора обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и линиям освещения.
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Лора Луганская