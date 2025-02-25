Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте

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График движения пригородных поездов Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2, а также расписание на Большом кольце изменится в марте из-за работ на четырёх железнодорожных станциях и четырёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Работы по развитию инфраструктуры будут проводиться на станциях Петровско-Разумовская, Фрязево, Железнодорожная и Тестовская, а также на перегонах между станциями Лопатино – Берендино. Карабаново – Киржач, Фрязево – Павловский Посад и Дмитров – Савёлово», — говорится в сообщении.В период работ у электричек будет меняться время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, а некоторые составы будут временно выведены из расписания.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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