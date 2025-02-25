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Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте

Фото: istockphoto.com/Veronika Saratovtseva

Фото: istockphoto.com/Veronika Saratovtseva

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График движения пригородных поездов Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2, а также расписание на Большом кольце изменится в марте из-за работ на четырёх железнодорожных станциях и четырёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Работы по развитию инфраструктуры будут проводиться на станциях Петровско-Разумовская, Фрязево, Железнодорожная и Тестовская, а также на перегонах между станциями Лопатино – Берендино. Карабаново – Киржач, Фрязево – Павловский Посад и Дмитров – Савёлово», — говорится в сообщении.
В период работ у электричек будет меняться время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, а некоторые составы будут временно выведены из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#горьковское направление
#белорусское направление
«Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в Подмосковье
25 февраля 2025, 17:47

Фото: istockphoto / Parradee Kietsirikul

За последние три дня мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели выездные замеры воздуха в нескольких городских округах Московской области. Специалисты подчеркнули, что некоторые точки проверяются повторно, включая ночные выезды, чтобы получить объективные данные, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Так, лаборатория вновь посетила Фрязино, где повторно проверила зону возможного влияния производителя пищевой продукции ООО «ПТК ЛУНА». Взятые пробы из двух контрольных точек анализировались по 32 показателям, и, как и в прошлый раз, содержание загрязняющих веществ не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации (ПДК).

Подобные исследования прошли и в других округах по заявкам инспекторов эконадзора и обращениям жителей. В Раменском специалисты изучили воздух вблизи предприятия по обработке натурального камня, а в Жуковском – на улице Менделеева. В обоих случаях концентрации загрязняющих веществ находились в пределах 0,2-0,3 ПДК м. р.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Кроме того, в «Мособлэкомониторинге» сообщили, что в регионе установилась безветренная погода, из-за чего запахи могут распространяться при единичных случаях сжигания отходов или сброса сточных вод. Жителей призвали внимательно относиться к окружающей среде и заботиться о здоровье.

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В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей
25 февраля 2025, 17:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Дубна» запускают цех по производству лекарств в таблетках и капсулах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Строительство завершил один из крупнейших фармпроизводителей России – компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»).
Клинические испытания и производство опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков планируется начать до конца II квартала этого года.
«В прошлом году «Алтегра» выпустила более 5 млн флаконов препаратов. Запуск нового цеха твёрдых лекарственных форм позволит ежегодно производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. В запуск нового цеха компания инвестировала 150 млн рублей. Всего в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» за неполных четыре года вложено свыше 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам Зиновьевой, помимо запуска нового цеха, компания модернизировала производственные линии. Всё это позволит уже в этом году увеличить выпуск препаратов на 30%. На предприятии производят около 30 наименований антибиотиков для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.

Свою продукцию производитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компания планирует выход на новые зарубежные рынки – в Китае, на Ближнем Востоке, Азии и Африке.
«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний. Сегодня мы наладили выпуск 27 лекарственных средств», – рассказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.
Препараты компании уже внедрили в клиническую практику порядка 1 тыс. медицинских организаций. В ближайшие годы на предприятии планируют организовать производство ещё двух уникальных фиксированных комбинаций антибактериальных препаратов для лечения пациентов с тяжёлой нозокомиальной инфекцией.

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Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу подсчитанных воробьёв
25 февраля 2025, 17:28

Фото: iStock / Nataba

Московская область заняла третье место среди регионов России по числу подсчитанных воробьёв. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Завершилась Всероссийская перепись пернатых «Воробьи на кустах», организованная Союзом охраны птиц России. Воробьёв подсчитали в 81 регионе страны.
«В акции приняли участие более 15 тыс. наблюдателей, которые зарегистрировали свыше 207 тысяч воробьёв. Подмосковье оказалось в числе лидеров, заняв третье место, зарегистрировав порядка 10 тыс. птиц в 359 точках. На первом месте – Москва, на втором – Рязанская область», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в региональном Минэкологии, в последние годы орнитологи заметили, что популяция этого вида в России, особенно в крупных городах, медленно сокращается. Главные причины пока не названы. По мнению биологов МГУ имени Ломоносова, лимитирующим фактором можно считать монолитное строительство. Дело в том, что фасады современных домов лишены небольших щелей и укромных мест, где обычно гнездятся воробьи.

Помимо этого, кормовую базу птиц снижают современные технологии озеленения, когда газоны из монокультур стригутся до появления семян. В сельской местности причиной сокращения поголовья может быть интенсивное применение пестицидов. Впрочем, как считают ученые, пока тревогу бить рано.

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#московская область
#природа
#птицы
#минэкологии мо
#экология
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Подмосковные аграрии могут встретиться с представителями федеральной торговой сети
25 февраля 2025, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

26 февраля региональные сельхозпроизводители, выращивающие картофель, свеклу, морковь и капусту, могут принять участие в онлайн-встрече с представителями федеральной торговой сети «Пятёрочка». Сеть включает более 20 тысяч магазинов формата «у дома» в 66 регионах страны, в том числе в Московской области, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году в регионе собрали 359,6 тысяч тонн картофеля, 87,3 тысяч тонн моркови, 66,9 тысяч тонн капусты и 56,3 тысяч тонн свеклы.

На встрече аграрии обсудят с представителями сети прогнозы на текущий сезон, включая ожидаемые объемы урожая, качество продукции и возможные риски.

Кроме того, поднимут вопрос контрактов на текущие поставки и перспективы заключения новых договоров.

Начало онлайн-встречи запланировано на 11:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте, указав контактные данные и название организации.

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#онлайн
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#предприятия
#овощи
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В юношеском турнире по дзюдо в Лобне приняли участие 17 команд
25 февраля 2025, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Семнадцать команд приняли участие в первом командном турнире по дзюдо среди юношей на Кубок начальника отдела МВД России по городскому округу Лобня, соревнования проводились в местном Дворце спорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На турнир приехали 17 команд из разных округов Московской области, а также из Москвы и других регионов России. Победу одержала команда Дмитровского округа. Серебряную медаль завоевали дзюдоисты из Ельца, а хозяевам турнира досталась бронза», — говорится в сообщении.
Победители и призёры получили награды и памятные дипломы, а также специальные призы от подмосковного общества «Динамо», администрации округа Лобня и спонсоров.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове проводится первенство России по синхронному плаванью, в турнире участвуют более 450 спортсменов из 22 российских регионов.

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#дзюдо
#лобня
#турнир
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