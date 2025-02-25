Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте

26 февраля региональные сельхозпроизводители, выращивающие картофель, свеклу, морковь и капусту, могут принять участие в онлайн-встрече с представителями федеральной торговой сети «Пятёрочка». Сеть включает более 20 тысяч магазинов формата «у дома» в 66 регионах страны, в том числе в Московской области, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.