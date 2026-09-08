Автодром в Раменском принял Гран-при Москвы по дрифту

08 сентября 2026, 23:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На трассе RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе завершился Гран-при Москвы по дрифту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.