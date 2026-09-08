Автодром в Раменском принял Гран-при Москвы по дрифту
На трассе RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе завершился Гран-при Москвы по дрифту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Двухдневные соревнования собрали сильнейших пилотов России. Главным испытанием для участников стала не борьба с соперниками, а погода. Солнце сменялось дождём, покрытие трассы несколько раз меняло характеристики, что требовало от пилотов постоянной адаптации.
Победителем Гран-при стал Евгений Крошилов на автомобиле Nissan 200SX. В финале он под сильным дождём опередил Николая Горковенко на BMW M2. Бронзовым призёром стал Кирилл Шолдан на BMW 3-Series.
Специальной номинацией «За самый близкий проезд» судьи отметили Евгения Крошилова и Владимира Мазаева.
На территории автодрома работали автомобильная выставка, дрифт-такси, детские зоны, проводились гонки на симуляторах.
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