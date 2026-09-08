Производитель косметики из Дубны расширит присутствие на зарубежных рынках

08 сентября 2026, 22:02

оригинал Фото: ESTILAB

Резидент особой экономической зоны «Дубна», производитель косметики ESTILAB, в ближайшие годы расширит присутствие на зарубежных рынках. О таких планах рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Косметическая компания работает на рынке с 2016 года. Под её управлением – бренды ICON SKIN и DE_CODE. Компания развивает собственный R&D-центр и проводит исследования с ведущими российскими вузами.



Компания производит косметику на собственном предприятии в Дубне и поставляет в 15 стран. На экспорт приходится 13% в общей структуре продаж.

«ESTILAB существенно расширила географию международных продаж в прошлом году. В число новых направлений вошли Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Азербайджан. Компания также поставляет продукцию во Вьетнам, Малайзию и Гонконг. В Юго-Восточной Азии она развивает профессиональный канал продаж и расширяет ассортимент. Во Вьетнаме предприятие готовит запуск второго бренда – DE_CODE», – рассказали в ведомстве.