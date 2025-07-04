В Подмосковье пассажир ВАЗ погиб при аварии с участием 15-летнего водителя

04 июля 2025, 00:16

Фото: Медиасток РФ

В Подмосковье автомобиль ВАЗ под управлением 15-летнего водителя врезался в забор, в результате чего погиб 20-летний пассажир автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.







«По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор. В результате ДТП 20-летний пассажир авто погиб на месте», — передает ведомство.