Глава Красногорска Волков в профессиональный праздник наградил сотрудников ГАИ
Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Лучшим сотрудникам он вручил благодарственные письма и памятные знаки «Благодарю за труд».
«Хочу поблагодарить вас за то, что вы работаете и в жару, и в холод. Большинство из вас – наши жители. Особенно хочу поблагодарить вас за любовь к этому городу. Поздравляю с праздником, желаю вам здоровья и благополучия», – сказал Волков.Глава округа пообещал, что будет реализовано одно из главных пожеланий сотрудников – построено новое здание Госавтоинспекции. Нынешнее уже не соответствует современным требованиям. Обсуждали также планы расширения автогородка. Волков поделился идеями по обновлению площадки.
Особое внимание уделили важности профилактической работы, проводимой сотрудниками ГАИ, особенно с детьми.
В Красногорске более 100 сотрудников ГАИ обеспечивают безопасность движения, помогают гражданам в сложных дорожных ситуациях, регистрируют автотранспорт и принимают экзамены у тех, кто собирается сесть за руль.