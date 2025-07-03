Глава Красногорска Волков в профессиональный праздник наградил сотрудников ГАИ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Лучшим сотрудникам он вручил благодарственные письма и памятные знаки «Благодарю за труд».



«Хочу поблагодарить вас за то, что вы работаете и в жару, и в холод. Большинство из вас – наши жители. Особенно хочу поблагодарить вас за любовь к этому городу. Поздравляю с праздником, желаю вам здоровья и благополучия», – сказал Волков.
Глава округа пообещал, что будет реализовано одно из главных пожеланий сотрудников – построено новое здание Госавтоинспекции. Нынешнее уже не соответствует современным требованиям. Обсуждали также планы расширения автогородка. Волков поделился идеями по обновлению площадки.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Особое внимание уделили важности профилактической работы, проводимой сотрудниками ГАИ, особенно с детьми.

В Красногорске более 100 сотрудников ГАИ обеспечивают безопасность движения, помогают гражданам в сложных дорожных ситуациях, регистрируют автотранспорт и принимают экзамены у тех, кто собирается сесть за руль.



Лора Луганская

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