В Хотьково продолжают капремонт школы № 5 города

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Хотьково (Сергиево-Посадский округ) на улице Пушкина, 11, продолжается капитальный ремонт здания школы №5. Подрядчик приступил к обновлению фасада.Работы ведутся в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает Министерство строительного комплекса региона.