В Хотьково продолжают капремонт школы № 5 города
В Хотьково (Сергиево-Посадский округ) на улице Пушкина, 11, продолжается капитальный ремонт здания школы №5. Подрядчик приступил к обновлению фасада.Работы ведутся в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает Министерство строительного комплекса региона.
В здании 1964 года постройки площадью 4 368 кв. м сейчас выполняют устройство полов, монтируют каркас подвесных потолков, проводят электромонтаж, облицовывают стены плиткой и прокладывают инженерные сети.
Параллельно ведутся фасадные и кровельные работы.В рамках капремонта также запланированы внутренняя отделка, монтаж входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию. Для школы закупят новую мебель и оборудование.
Открытие обновлённого здания намечено на 1 сентября 2026 года.
