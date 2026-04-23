В Московской области появится почётное звание для IT-специалистов
Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о наградах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Предлагается учредить новое звание «Почётный работник информационных технологий Московской области».
«Звание будут присваивать за заслуги в разработке инновационного программного обеспечения, внедрении новых технологий, оптимизации и цифровой трансформации процессов, в обеспечении информационной безопасности и защиты данных», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.Он напомнил об успехах в цифровизации в Подмосковье.
«Наши жители записываются к врачу в пару кликов, региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных за секунды. Активно внедряется искусственный интеллект. «Цифра» уже глубоко вошла в нашу повседневную жизнь. За всей этой работой стоит труд конкретных людей. Новая награда – благодарность и признание того, что разработка сложного кода, создание систем защиты от хакерских атак или оптимизация государственных процессов – важный вклад в процветание нашего региона», – подчеркнул Баранов.Как отметил парламентарий, законопроектом также предлагается заменить тип почётного звания «Заслуженный работник» на «Почётный работник». Это будет сделано, чтобы избежать смешения наименований федеральных и региональных наград.
В Московской области также награждаются почётные деятели науки, архитекторы, работники благоустройства, дорожного хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства и работников других сфер.