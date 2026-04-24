Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности
В режим повышенной готовности перевела сотрудников компания «Россети — Московский регион» из-за проходящего по столице и области циклона с сильным ветром, дождём и мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
К выездам в любое время суток готовы 303 бригады, в состав которых входят 1 298 человек. В их распоряжении 364 единицы техники и 185 генераторов мощностью 71,9 МВт. Они позволят обеспечить пользователей электричеством на время ремонта в случае обрыва проводов.
«Ведётся постоянный мониторинг погодных условий», — говорится в сообщении.Кроме того, энергетики на связи со спасателями, службами Гидрометцентра и окружными органами власти.
Сообщить о перебоях со светом пользователи могут на бесплатную «Светлую линию» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220) или через сайт компании.