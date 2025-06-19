В подмосковном Серпухове продолжается ремонт дорог

В городском округе Серпухов продолжается реализация дорожных работ — на сегодняшний день ведутся работы на 28 из 64 запланированных участков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На улице Новой завершена укладка асфальта. На участке протяжённостью 0,75 км и площадью 10 350 кв. м выполнено устройство современного асфальтобетонного покрытия. Особое внимание при ремонте было уделено качеству основания, технологии охлаждения и уплотнению асфальта, что позволит повысить долговечность дороги и избежать повреждений в будущем.
Улица имеет высокий уровень транспортной нагрузки и граничит с пешеходной зоной, где в этом году запланировано благоустройство. В рамках проекта предусмотрена замена покрытия, устройство велодорожки и дорожки для выгула собак.
Также будет обновлена центральная часть улицы — отремонтируют фонтан, прилегающую территорию и организуют парковочное пространство. Начало работ по благоустройству запланировано на III квартал 2025 года.