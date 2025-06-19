В подмосковном Серпухове продолжается ремонт дорог

19 июня 2025, 10:46

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В городском округе Серпухов продолжается реализация дорожных работ — на сегодняшний день ведутся работы на 28 из 64 запланированных участков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.