Загруженность дорог Московской области утром 19 июня составила четыре балла

19 июня 2025, 10:03

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 19 июня, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Основные сложности с проездом наблюдаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Заторы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.