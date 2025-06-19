Загруженность дорог Московской области утром 19 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 19 июня, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Основные сложности с проездом наблюдаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Заторы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более одного миллиона машин. Это на 0,2% больше, чем в среднем в прошлом месяце.