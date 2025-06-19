На Ленинградском направлении изменится расписание электричек с 21 по 29 июня

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Ленинградском направлении с 21 по 29 июня произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
Некоторые поезда на участке Москва — Тверь — Москва будут полностью отменены, часть проследует по укороченным маршрутам, а также запланированы изменения в графике отправления и прибытия ряда рейсов.
В частности, пригородные поезда № 6791 и № 6792, курсирующие между Тверью и Лихославлем, отменены на всём маршруте.
Актуальное расписание размещено на информационных стендах вокзалов и станций, а также доступно на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где можно также оформить проездные документы.