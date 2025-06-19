На Ленинградском направлении изменится расписание электричек с 21 по 29 июня

19 июня 2025, 09:58

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Ленинградском направлении с 21 по 29 июня произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».