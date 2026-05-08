На выходных в четырёх округах Подмосковья проведут акции по сбору вторсырья

08 мая 2026, 18:49

Экологические акции по сбору мусора на переработку будут проходить с 9 по 11 мая в четырёх округах Московской области: Королёве, Химках, Мытищах и Черноголовке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Принимать будут макулатуру, металл, пластик, плёнку и пакеты, электроприборы и другое вторсырьё.





«9 мая пункты сбора будут работать в Королёве — с 11:00 до 13:00 у дома №6В по улице Косыгина и с 11:00 до 12:00 у дома №1 по проезду Макаренко. 10 мая акцию проведут в Мытищах с 12:00 до 14:00 у дома №32/2 по улице Мира, а 11 мая — в Химках (с 12:00 до 13:00 у дома №14, корпус 1 по улице Германа Титова) и в Черноголовке (с 10:00 до 11:00 у дома №9а по Первой улице)», — говорится в сообщении.