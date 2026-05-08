В Ленинском округе стартовало благоустройство Коробовского лесопарка
Масштабные работы по благоустройству Коробовского лесопарка начались в Ленинском округе, они охватят территорию площадью свыше 65 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас лесопарк расчищают от валежника, готовят строительные материалы, обустраивают временные подъездные пути к местам проведения работ и создают основания для будущих дорожек.
«Коробовский лесопарк является самым большим природным массивом в Московской области. Завершить его благоустройство планируем уже к концу следующего года», — заявил глава Ленинского округа Станислав Каторов.В лесопарке обустроят зоны отдыха, экотропы с деревянными настилами, детские и спортивные площадки, территории для выгула собак и пр. Проект реализуется по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».