В Ленинском округе стартовало благоустройство Коробовского лесопарка

08 мая 2026, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Масштабные работы по благоустройству Коробовского лесопарка начались в Ленинском округе, они охватят территорию площадью свыше 65 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас лесопарк расчищают от валежника, готовят строительные материалы, обустраивают временные подъездные пути к местам проведения работ и создают основания для будущих дорожек.





«Коробовский лесопарк является самым большим природным массивом в Московской области. Завершить его благоустройство планируем уже к концу следующего года», — заявил глава Ленинского округа Станислав Каторов.