В Подмосковье в честь Дня Победы проведут 25 тематических ярмарок
25 ярмарок, приуроченных ко Дню Победы, проведут в 19 округах Московской области на предстоящих длинных выходных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарках можно будет купить свежие продукты и погрузиться в атмосферу праздника, приняв участие в тематических мероприятиях.
«Ярмарки развернутся как в городах, так и в посёлках. В число локаций вошли Вокзальная улица в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, пешеходная зона на улице Косякова в городе Рошаль округа Шатура, территория рядом с Железнодорожной улицей в посёлке Монино округа Щёлково, Станционная площадь в Королёве и пр.», — говорится в сообщении.Полный список адресов предстоящих ярмарок, а также часы их работы можно посмотреть на портале «МОй АПК».