В Подмосковье в честь Дня Победы проведут 25 тематических ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

25 ярмарок, приуроченных ко Дню Победы, проведут в 19 округах Московской области на предстоящих длинных выходных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





На ярмарках можно будет купить свежие продукты и погрузиться в атмосферу праздника, приняв участие в тематических мероприятиях.





«Ярмарки развернутся как в городах, так и в посёлках. В число локаций вошли Вокзальная улица в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, пешеходная зона на улице Косякова в городе Рошаль округа Шатура, территория рядом с Железнодорожной улицей в посёлке Монино округа Щёлково, Станционная площадь в Королёве и пр.», — говорится в сообщении.