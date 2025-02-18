Автопарк коммунальных систем Московской области увеличился на 115 единиц спецтехники

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За последние два года автопарк ГУП МО «КС МО», подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья, пополнился 115 единицами коммунальной техники, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Среди поступившей спецтехники — каналопромывочные и илососные машины, экскаваторы, самосвалы, автомобильные краны, автоцистерны, краны-манипуляторы, автогрейдеры, а также бортовые «Газели» и фургоны.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что обновление техники повышает эффективность работы специалистов и позволяет быстрее выполнять необходимые задачи.
Новая техника обеспечивает бесперебойную работу важных объектов жизнеобеспечения, а также эксплуатацию сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
Коммунальная техника распределена между 10 филиалами ГУП МО «КС МО», расположенными в семи округах: Орехово-Зуево, Богородском, Шатуре, Электростали, Лосино-Петровском, Павловском Посаде и Егорьевске.
Дополнительно техника поступила в филиалы «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск» и «Восточная система водоснабжения».
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что обновление техники повышает эффективность работы специалистов и позволяет быстрее выполнять необходимые задачи.
Новая техника обеспечивает бесперебойную работу важных объектов жизнеобеспечения, а также эксплуатацию сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Коммунальная техника распределена между 10 филиалами ГУП МО «КС МО», расположенными в семи округах: Орехово-Зуево, Богородском, Шатуре, Электростали, Лосино-Петровском, Павловском Посаде и Егорьевске.
Дополнительно техника поступила в филиалы «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск» и «Восточная система водоснабжения».
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Дайана Хусинова