Подмосковные компании за год наладили экспорт в 43 страны при поддержке региона

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в 2024 году помог наладить подмосковным компаниям экспорт в 43 страны. Открыты новые направления экспорта, в том числе Палестина и Уганда, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.