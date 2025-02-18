Подмосковные компании за год наладили экспорт в 43 страны при поддержке региона

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в 2024 году помог наладить подмосковным компаниям экспорт в 43 страны. Открыты новые направления экспорта, в том числе Палестина и Уганда, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Фонд поддержки ВЭД МО помогает компаниям-экспортёрам участвовать в международных выставках и мероприятиях, искать зарубежных партнёров и покупателей. Специалисты центра содействуют в проведении деловых переговоров, анализируют экспортные контракты, консультируют по логистическим и таможенным вопросам. В прошлом году более 1,3 тыс. подмосковных компаний получили поддержку от фонда. В результате 197 компаний малого и среднего бизнеса смогли экспортировать продукцию в 43 страны», – отметила Зиновьева.В основном, по её словам, из Подмосковья экспортируют товары народного потребления, продукцию машиностроения, текстильные изделия и химическую продукцию. Объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке фонда за прошлый год превысил 137 млн долларов. Всю информацию о мерах поддержки для подмосковных экспортёров можно найти на сайте фонда.
Поддержка предоставляется бесплатно или на условиях софинансирования. Она осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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Лора Луганская