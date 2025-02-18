Жители Подмосковья 34 тыс. раз в 2025 году позвонили на горячую линию главврача

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года позвонили на горячую линию главного врача более 34 тыс. раз. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На горячую линию могут обратиться жители региона и задать интересующие их вопросы, оставить отзыв или предложения.
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«Горячая линия главного врача позволяет оперативно реагировать на вопросы и предложения жителей, а руководителям медучреждений принимать организационные решения. С начала года на неё позвонили более 34 тыс. раз. Это на 13 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, позвонить на горячую линию главного врача можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9 до 18 часов. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, соответствующий определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках.
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Лора Луганская