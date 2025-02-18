Жители Подмосковья 34 тыс. раз в 2025 году позвонили на горячую линию главврача

Свыше 2,7 тыс. детей прошли в 2024 году стоматологическое лечение в Московской области под наркозом, такой метод используется для пациентов младше трёх лет и тех, у кого есть противопоказания к лечению под местным обезболиванием, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.