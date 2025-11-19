Автопарк Мособлводоканала усилили новой спецтехникой
Мособлводоканал получил ещё три машины по программе модернизации ЖКХ Подмосковья. В автопарке теперь есть новая каналопромывочная машина и два манипулятора на базе КамАЗ 6х6, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Каналопромывочная машина помогает быстро прочищать и промывать трубопроводы водоснабжения и водоотведения. Она позволяет оперативно устранять засоры и поддерживать сети в рабочем состоянии.
Два новых манипулятора оборудовали гидравлическими кранами. Они поднимают и перемещают тяжёлые грузы, которые нужны при ремонте инженерных коммуникаций. Благодаря высокой проходимости и грузоподъёмности техника помогает работать в разы быстрее, особенно там, куда сложно подъехать.
Новая техника дает Мособлводоканалу сразу несколько преимуществ:
- служба быстрее реагирует на обращения жителей;
- машины справляются с большими объёмами работ;
- ремонт занимает меньше времени.
Старт вручения коммунальной спецтехники в этом году дали Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.