Автопарк Мособлводоканала усилили новой спецтехникой

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал получил ещё три машины по программе модернизации ЖКХ Подмосковья. В автопарке теперь есть новая каналопромывочная машина и два манипулятора на базе КамАЗ 6х6, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



Каналопромывочная машина помогает быстро прочищать и промывать трубопроводы водоснабжения и водоотведения. Она позволяет оперативно устранять засоры и поддерживать сети в рабочем состоянии.

Два новых манипулятора оборудовали гидравлическими кранами. Они поднимают и перемещают тяжёлые грузы, которые нужны при ремонте инженерных коммуникаций. Благодаря высокой проходимости и грузоподъёмности техника помогает работать в разы быстрее, особенно там, куда сложно подъехать.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Новая техника дает Мособлводоканалу сразу несколько преимуществ:
  • служба быстрее реагирует на обращения жителей;
  • машины справляются с большими объёмами работ;
  • ремонт занимает меньше времени.

Старт вручения коммунальной спецтехники в этом году дали Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.


Ирина Паршина

