Автопарк Мособлводоканала усилили новой спецтехникой

Мособлводоканал получил ещё три машины по программе модернизации ЖКХ Подмосковья. В автопарке теперь есть новая каналопромывочная машина и два манипулятора на базе КамАЗ 6х6, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.





Каналопромывочная машина помогает быстро прочищать и промывать трубопроводы водоснабжения и водоотведения. Она позволяет оперативно устранять засоры и поддерживать сети в рабочем состоянии.



Два новых манипулятора оборудовали гидравлическими кранами. Они поднимают и перемещают тяжёлые грузы, которые нужны при ремонте инженерных коммуникаций. Благодаря высокой проходимости и грузоподъёмности техника помогает работать в разы быстрее, особенно там, куда сложно подъехать.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Новая техника дает Мособлводоканалу сразу несколько преимуществ: