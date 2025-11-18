Тихон Фирсов рассказал о результатах регистрации недвижимости с начала года
Регистрация недвижимости в Подмосковье продолжает расти быстрыми темпами. С начала 2025 года зарегистрировали более 73 000 объектов, преимущественно индивидуальные жилые дома, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
С начала года провели 154 673 обследования земельных участков и направили 51 625 уведомлений о необходимости регистрации.
«Количество зарегистрированных объектов за десять месяцев составляет 73 753, включая 53 973 частных дома, таким образом план уже выполнен более чем на 100%. Совокупная площадь всех зарегистрированных объектов достигла отметки в 7,8 млн квадратных метров. Общий налоговый потенциал составил 254,7 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Через МФЦ оформление занимает всего пять рабочих дней, а самостоятельная подача через Росреестр сокращает сроки до трёх дней.
Лидеры по числу регистраций в октябре:
- Раменский округ: 747 объектов, 580 ИЖС общей площадью 78 000 м², налоговый потенциал — 2,4 млн рублей;
- Истра: 639 объектов, 477 ИЖС площадью 86 000 м², налоговый доход — 3,2 млн рублей;
- Дмитровский: 584 объекта, 393 жилых дома площадью 56 000 м², налоговый потенциал — 1,8 млн рублей.
Всего за октябрь зарегистрировали 9 277 объектов капитального строительства, из которых 6 895 — индивидуальные дома площадью 1,1 млн м², с налоговым потенциалом 33,1 млн рублей.