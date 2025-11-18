Тихон Фирсов рассказал о результатах регистрации недвижимости с начала года

18 ноября 2025, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

Регистрация недвижимости в Подмосковье продолжает расти быстрыми темпами. С начала 2025 года зарегистрировали более 73 000 объектов, преимущественно индивидуальные жилые дома, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.





С начала года провели 154 673 обследования земельных участков и направили 51 625 уведомлений о необходимости регистрации.





«Количество зарегистрированных объектов за десять месяцев составляет 73 753, включая 53 973 частных дома, таким образом план уже выполнен более чем на 100%. Совокупная площадь всех зарегистрированных объектов достигла отметки в 7,8 млн квадратных метров. Общий налоговый потенциал составил 254,7 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.