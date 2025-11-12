Достижения.рф

Подмосковье усиливает команду управленцев в сфере ЖКХ

В Подмосковье продолжается оценка профессиональных компетенций заместителей глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ. На этот раз собеседования прошли у представителей Подольска, Долгопрудного и Дубны, сообщили в МинЖКХ Московской области.



Межведомственная комиссия проверила управленческие и отраслевые знания кандидатов. В состав комиссии вошли представители МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты и Московского областного Учебного центра.

Особое внимание эксперты уделили тому, насколько заместители глав знают особенности знают жлищно-коммунальной сферы в своих округах. Помимо этого, комиссия оценила:
  • знание приоритетных регпроектов;
  • умение планировать мероприятия по госпрограммам;
  • эффективность эксплуатации и ремонта коммунальных объектов;
  • использование современных цифровых решений;
  • качество подбора кадров в свои команды;
  • работу с жителями.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что устойчивое развитие отрасли невозможно без сильной управленческой команды.

В регионе создали чек-лист профессиональных компетенций и проводят комплексную оценку как действующих руководителей, так и новых кандидатов. Это позволяет определить, где нужны кадровые перестановки и какие решения помогут укрепить муниципальный уровень управления.

В этот раз одного из кандидатов пригласили повторно — чтобы он представил результаты по задачам, которые комиссия поставила ранее.

Главная цель таких мероприятий — сформировать команду профессионалов, способных быстро реагировать и эффективно решать задачи в сфере ЖКХ.
