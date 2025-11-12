Подмосковье усиливает команду управленцев в сфере ЖКХ

12 ноября 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье продолжается оценка профессиональных компетенций заместителей глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ. На этот раз собеседования прошли у представителей Подольска, Долгопрудного и Дубны, сообщили в МинЖКХ Московской области.





Межведомственная комиссия проверила управленческие и отраслевые знания кандидатов. В состав комиссии вошли представители МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты и Московского областного Учебного центра.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Особое внимание эксперты уделили тому, насколько заместители глав знают особенности знают жлищно-коммунальной сферы в своих округах. Помимо этого, комиссия оценила:

знание приоритетных регпроектов;

умение планировать мероприятия по госпрограммам;

эффективность эксплуатации и ремонта коммунальных объектов;

использование современных цифровых решений;

качество подбора кадров в свои команды;

работу с жителями.