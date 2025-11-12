Подмосковье усиливает команду управленцев в сфере ЖКХ
В Подмосковье продолжается оценка профессиональных компетенций заместителей глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ. На этот раз собеседования прошли у представителей Подольска, Долгопрудного и Дубны, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Межведомственная комиссия проверила управленческие и отраслевые знания кандидатов. В состав комиссии вошли представители МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты и Московского областного Учебного центра.
Особое внимание эксперты уделили тому, насколько заместители глав знают особенности знают жлищно-коммунальной сферы в своих округах. Помимо этого, комиссия оценила:
- знание приоритетных регпроектов;
- умение планировать мероприятия по госпрограммам;
- эффективность эксплуатации и ремонта коммунальных объектов;
- использование современных цифровых решений;
- качество подбора кадров в свои команды;
- работу с жителями.
В регионе создали чек-лист профессиональных компетенций и проводят комплексную оценку как действующих руководителей, так и новых кандидатов. Это позволяет определить, где нужны кадровые перестановки и какие решения помогут укрепить муниципальный уровень управления.
В этот раз одного из кандидатов пригласили повторно — чтобы он представил результаты по задачам, которые комиссия поставила ранее.
Главная цель таких мероприятий — сформировать команду профессионалов, способных быстро реагировать и эффективно решать задачи в сфере ЖКХ.