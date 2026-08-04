Автопарк Мострансавто пополнили ещё 76 новых автобусов ЛиАЗ
Расположенный в городском округе Орехово-Зуево Ликинский автобусный завод передал Мострансавто 76 новых автобусов ЛиАЗ-529265-03. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В ближайшее время техника выйдет на городские и пригородные маршруты.
«ЛиАЗ-529265-03 – низкопольный автобус большого класса на 100 пассажиров. В нём 42 посадочных места. Машины оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло и системой контроля состояния водителя. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров. Они оснащены системой наклона кузова и площадкой для размещения инвалидной коляски», – рассказали в ведомстве.Ликинский автобусный завод – один из крупнейших российских производителей пассажирского транспорта. Он выпускает автобусы для городских, пригородных и междугородних перевозок. Продукцию предприятия эксплуатируют в разных регионах России и поставляют в рамках программ обновления общественного транспорта.