Движение по новому путепроводу через МЦД-3 в Люберцах откроют в будущем году

04 августа 2026, 19:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

У станции МЦД-3 «Люберцы» в городском округе Люберцы продолжают строить путепровод через железнодорожные пути. Открыть рабочее движение планируют в будущем году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Сейчас подрядная организация приступила к укрупнительной сборке металлоконструкций будущей эстакады. Ход работ на объекте проверил глава городского округа Владимир Волков.

«Исторический для Люберец объект возводим при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва по народной программе «Единой России». Подрядчик ведёт укрупнительную сборку металлоконструкций, переносит инженерные сети, переустраивает сети водоотведения на Проектируемом проезде 4037. Сейчас подрядчики готовятся к надвижке пролёта», – пояснил Волков.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«Нацпроект «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента, – важный шаг к комфортной городской среде, улучшению дорожной инфраструктуры Люберец. Путепровод станет альтернативой действующему тоннелю», – сказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин.