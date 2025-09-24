Автопарк Подмосковья в этом году пополнят 350 единиц коммунальной техники
В Московскую область прибыла первая партия новой коммунальной техники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 49 каналопромывочных машин и экскаваторов начали передавать в муниципалитеты.
«В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения. Поэтому стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдалённым территориям, всё самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье планируем масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту. Первые 49 уже отправляем в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. Это каналопромывочные машины для очистки ливнёвок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что следующая партия из 63 единиц поступит в муниципалитеты через месяц. Всего же в этом году подмосковный парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам быстрее устранять аварийные ситуации.
Как пояснил Воробьёв, такая техника нужна для борьбы с коммунальными авариями и очистки сетей. Она более мощная, современная и надёжная. Это значит, что работа будет выполняться оперативнее, а коммунальные службы станут работать эффективнее.