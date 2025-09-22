Губернатор Воробьёв поздравил с 90-летним юбилеем митрополита Ювеналия
Андрей Воробьёв поздравил в Новодевичьем монастыре с 90-летием почётного гражданина Московской области, одного из самых уважаемых духовных наставников России митрополита Ювеналия. Об этом сообщил сам губернатор региона.
«Более 40 лет он служит нашему Подмосковью. Когда он пришел, в регионе было всего 130 храмов. Сегодня здесь тысячи приходов и храмов, восстановлены святыни. Стараниями митрополита Ювеналия при поддержке Святейшего Патриарха Кирилла возрождены монастыри – Никитский в Кашире, Никольский в Можайске, Новодевичий в Москворецком – достояние всего человечества, который находится под охраной ЮНЕСКО. Низкий поклон за мудрость, верность служению и доброе слово, которое согревает сердца тысяч людей», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Воробьёв напомнил, что в сложные времена митрополит Ювеналий сохранял веру, открывал духовные училища и семинарии, воскресные школы, детские православные лагеря, благотворительные проекты и паломнические центры. Его труд стал основой возрождения духовной жизни региона.
Священнослужитель награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденами Дружбы, Александра Невского, Славы и чести I степени и многими другими.
Воробьёв пожелал митрополиту Ювеналию здоровья, мира и крепости духа.