Губернатор Воробьёв поздравил с 90-летним юбилеем митрополита Ювеналия

22 сентября 2025, 17:25

оригинал Митрополит Ювеналий и Андрей Воробьёв (Фото: t.me/vorobiev_live)

Андрей Воробьёв поздравил в Новодевичьем монастыре с 90-летием почётного гражданина Московской области, одного из самых уважаемых духовных наставников России митрополита Ювеналия. Об этом сообщил сам губернатор региона.







«Более 40 лет он служит нашему Подмосковью. Когда он пришел, в регионе было всего 130 храмов. Сегодня здесь тысячи приходов и храмов, восстановлены святыни. Стараниями митрополита Ювеналия при поддержке Святейшего Патриарха Кирилла возрождены монастыри – Никитский в Кашире, Никольский в Можайске, Новодевичий в Москворецком – достояние всего человечества, который находится под охраной ЮНЕСКО. Низкий поклон за мудрость, верность служению и доброе слово, которое согревает сердца тысяч людей», – написал глава региона в своём Telegram-канале.