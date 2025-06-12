Автопробег по случаю Дня России прошел в Балашихе

12 июня 2025, 13:40

оригинал Фото: Общественная палата г.о. Балашиха

Автопробег по случаю Дня России прошел в подмосковной Балашихе. По словам организаторов мероприятия, в нем поучаствовали более ста автомобилей с российским триколором и флагом Балашихи. Маршрут проходил от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца. В конце машины выстроились буквой V, поддержав бойцов спецоперации.





