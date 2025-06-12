Автопробег по случаю Дня России прошел в Балашихе
Автопробег по случаю Дня России прошел в подмосковной Балашихе. По словам организаторов мероприятия, в нем поучаствовали более ста автомобилей с российским триколором и флагом Балашихи. Маршрут проходил от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца. В конце машины выстроились буквой V, поддержав бойцов спецоперации.
«День России — это не просто дата в календаре. Это возможность для каждого из нас задуматься о том, что значит быть частью великой нации. Важно помнить, что только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться успехов. Наш автопробег стал ярким примером того, как важно объединять усилия ради общей цели», — произнесла председатель городской Общественной палаты Елена Жарова.День России празднуется с 12 июня 1992 года. В 1990 году в этот день была принята декларация независимости страны, новая Конституция и символы государства. Современное название празднику дали в 2002 году.