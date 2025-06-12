В Серпухове прошло совещание по вопросу тарифов по теплоснабжению в сфере ЖКХ

12 июня 2025, 12:05

Фото: администрация г.о. Серпухов

Совещание по вопросу тарифов по теплоснабжению в сфере ЖКХ состоялось в подмосковном Серпухове в минувшую среду, 11 июня. На обсуждении присутствовали представители профильных ведомств администрации, заместители муниципального главы и депутаты Совета депутатов округа.







«…Был рассмотрен вопрос ценообразования тарифов на теплоснабжение. В Московской области с 1 июля 2025 года утвержден средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в размере 13,3%; предельно допустимое отклонение от среднего индекса — 5%», — говорится в сообщении.

