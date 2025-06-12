Андрей Воробьёв поздравил жителей страны с Днем России

12 июня 2025, 09:34

Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил граждан с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.





По словам главы Подмосковья, этот праздник напоминает: будущее России и ценности наших детей зависят от каждого из нас. Россияне гордятся своей страной и людьми, которые делают ее лучше ежедневно, подчеркнул губернатор.





«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами. Только вместе мы можем достичь новых высот и побед», — написал Воробьёв.