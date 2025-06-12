Андрей Воробьёв поздравил жителей страны с Днем России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил граждан с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы Подмосковья, этот праздник напоминает: будущее России и ценности наших детей зависят от каждого из нас. Россияне гордятся своей страной и людьми, которые делают ее лучше ежедневно, подчеркнул губернатор.
«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами. Только вместе мы можем достичь новых высот и побед», — написал Воробьёв.
Глава региона добавил, что в честь праздника в более чем 80 парках Московской области состоится масштабный праздник «С Россией в сердце»! Воробьёв призвал жителей Подмосковья отмечать День России вместе.
Подробнее о программе мероприятия в парках читайте в материале «Радио 1».