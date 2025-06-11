Раменский завод напитков поднимет производительность за счёт федерального проекта
Производитель напитков поднимет производительность за счёт федерального проекта К федеральному проекту «Производительность труда» присоединился подмосковный завод безалкогольных напитков «БОЧКАРИ-РАМЕНСКОЕ». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«На предприятии состоялось стартовое совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций Московской области. В качестве пилотного потока выбрали процесс розлива напитков в алюминиевую банку. Команда проекта планирует сократить время процесса как минимум на 20%, увеличить выработку сотрудников на 15% и уменьшить количество незавершенного производства в потоке на 25%», – рассказали в ведомстве.Проект планируется реализовать за полгода. За это время проведут учебные занятия для работников компании, познакомят их с методами бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, нужно подать заявку на ИТ-платформе.