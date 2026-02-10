Авторы подмосковных проектов смогут представить их на конкурсе «Торговля России»
Представители торговой сферы Подмосковья смогут поделиться своими практиками на федеральном уровне. 16 февраля стартует приём заявок на IX ежегодный конкурс «Торговля России», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Конкурс охватывает 12 номинаций – от лучшего магазина до фирменных сетей местных производителей. Участники могут рассказать об успешных практиках, которые уже работают и создают современную торговую среду для жителей.
Заявки будут принимать до 27 марта на сайте конкурса. Итоги отбора подведут 30 апреля, а победителей наградят на XII Международном форуме «Неделя российского ритейла». Этот форум пройдёт с 22-25 июня и соберёт более 8000 участников со всей страны.
Организатором конкурса «Торговля России» выступает Минпромторг при содействии отраслевых ассоциаций.
Читайте также: