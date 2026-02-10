Достижения.рф

Авторы подмосковных проектов смогут представить их на конкурсе «Торговля России»

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представители торговой сферы Подмосковья смогут поделиться своими практиками на федеральном уровне. 16 февраля стартует приём заявок на IX ежегодный конкурс «Торговля России», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.



Конкурс охватывает 12 номинаций – от лучшего магазина до фирменных сетей местных производителей. Участники могут рассказать об успешных практиках, которые уже работают и создают современную торговую среду для жителей.

Заявки будут принимать до 27 марта на сайте конкурса. Итоги отбора подведут 30 апреля, а победителей наградят на XII Международном форуме «Неделя российского ритейла». Этот форум пройдёт с 22-25 июня и соберёт более 8000 участников со всей страны.

Организатором конкурса «Торговля России» выступает Минпромторг при содействии отраслевых ассоциаций.

