Производство джемов и варенья в Московской области выросло на 15%

Объём производства джемов и варенья в Подмосковье в 2025 году превысил 95 500 тонн. Это на 15% больше показателей аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.