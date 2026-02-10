Производство джемов и варенья в Московской области выросло на 15%
Объём производства джемов и варенья в Подмосковье в 2025 году превысил 95 500 тонн. Это на 15% больше показателей аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По данным ведомства, регион обеспечил 26,5% от общего объёма такой продукции в Центральном федеральном округе и 15% – в России.
Подобных результатов удалось добиться благодаря работе таких производителей, как «Руконт» из Дубны, «ТД Экорегион» из Красногорска и «Империя джемов» из Раменского.
Как напомнили в ведомстве, Масленица, отмечаемая в воскресенье перед Великим постом, традиционно сопровождается массовыми гуляниями, сжиганием чучела зимы и приготовлением блинов. Сладкими добавками к ним остаются варенье, джем и конфитюр, производство которых в регионе продолжает расти.
Масленичная неделя в этом году пройдёт с 16 по 22 февраля. По традиции она станет временем народных гуляний, хороводов и дегустации блинов со сладкими добавками.
