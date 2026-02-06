Подмосковные аграрии начали подготовку к посевной кампании
Посеять яровые в Подмосковье в этом году планируют на площади около 252 000 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Хотя календарная весна ещё впереди, аграрии региона начали подготовку к весенне-полевым работам. В хозяйствах закупают семенной материал, минеральные удобрения и средства защиты растений, ремонтируют технику.
В предстоящем сезоне планируется задействовать более 3400 тракторов, свыше 600 сеялок, 840 плугов, более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов.
«В структуре посевов прогнозируют увеличение площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами на 1500 гектаров, а под яровыми кормовыми – на 4800 гектаров. При этом сохраняются посевы масличных культур, овощей открытого грунта и картофеля. Окончательные параметры уточнят весной с учётом погодных условий и состояния почв», – отметили в ведомстве.По данным регионального Минсельхозпрода, потребность в минеральных удобрениях на сезон составляет 140 00 тонн, в средствах защиты растений – 481 000 литров. Закупка ресурсов продолжается в плановом режиме.