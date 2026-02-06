Подмосковные аграрии начали подготовку к посевной кампании

06 февраля 2026, 22:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Посеять яровые в Подмосковье в этом году планируют на площади около 252 000 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Хотя календарная весна ещё впереди, аграрии региона начали подготовку к весенне-полевым работам. В хозяйствах закупают семенной материал, минеральные удобрения и средства защиты растений, ремонтируют технику.



В предстоящем сезоне планируется задействовать более 3400 тракторов, свыше 600 сеялок, 840 плугов, более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов.

«В структуре посевов прогнозируют увеличение площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами на 1500 гектаров, а под яровыми кормовыми – на 4800 гектаров. При этом сохраняются посевы масличных культур, овощей открытого грунта и картофеля. Окончательные параметры уточнят весной с учётом погодных условий и состояния почв», – отметили в ведомстве.